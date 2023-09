Provocano tre incidenti, arrestati

Hanno provocato un incidente stradale e poi sono fuggiti, ma i carabinieri li hanno acciuffati. È accaduto nella serata di giovedì, quando tre equipaggi della compagnia di Stradella si sono lanciati all’inseguimento di due giovani pluripreguidicati e li hanno bloccati e arrestati. In manette sono finiti A.H. 26enne e il 18enne M.H. 18enne, che dovranno rispondere di fuga a seguito di sinistro stradale e resistenza a pubblico ufficiale. I due si sono imbattuti nei carabinieri del Nas di Cremona mentre si trovavano in zona per effettuare altre attività ispettive e di controllo. A.H. e M.H. erano alla guida di una Bmw, con targa straniera, quando tamponavano una Fiat Panda, prendevano a calci e pugni il conducente, poi si allontanavano con la loro auto. Alterati forse dall’alcol, a velocità sostenuta, continuavano la loro marcia, causando altri 2 incidenti per le vie di Broni (senza feriti) e commettendo diverse infrazioni al Codice della strada. Rintracciati dai militati iniziavano un inseguimento che durava per alcuni chilometri finché Campospinoso, terminavano la loro corsa andando a impattare violentemente contro un muro.

All’arrivo dei carabinieri di Stradella, i due si divincolavano ripetutamente con forza. Arrestati, A.H e M.H. sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Stradella, in attesa di giudizio per rito direttissimo che si è celebrato ieri mattina in tribunale a Pavia. L’arresto è stato convalidato: il più giovane è stato condannato a un anno e 2 mesi con pena sospesa e il più adulto a un anno pure lui con pena sospesa. M.M.