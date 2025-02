Pronto il Piano della salute locale. Cure per i lodigiani da migliorare: "Abbiamo fatto un lavoro serio"

È pronto il Piano della salute locale 2025, documento che traccia una mappatura rigorosa della domanda di salute nel Lodigiano. Sarà presentato e distribuito alla cittadinanza sabato 15 febbraio, alle 9.15 all’aula Magna del liceo Verri alla presenza del sindaco Andrea Furegato, del professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerca Mario Negri, e di Silvana Cesani, consigliera comunale con delega alla Sanità. "L’anno scorso avevamo presentato una bozza del lavoro, quest’anno è un vero Piano, che oltre ad evidenziare i momenti critici e definire i percorsi per tutelare la salute, ha un focus su come intervenire sulle relazioni con le istituzioni deputate alla sanità – spiega quest’ultima, tra le principali promotrici del Piano –. Alla fine è uscito un lavoro straordinario, prodotto dall’Organismo di partecipazione Tutela della Salute, costituito da 21 cittadini, 3 cooperative sociali, 3 sindacati, Unitre e molti altri collaboratori. Contiene anche una prima panoramica di idee per continuare il lavoro". Soddisfatto anche il sindaco Furegato: "È uno strumento che pochissimi comuni hanno. Forse nessuno. È un lavoro serio, che promuove il benessere dei cittadini e consente di ideare una progettualità vera da parte dell’amministrazione".

Alla presentazione del 15 interverranno, per pochi minuti ciascuno, anche i rappresentanti delle realtà che hanno contribuito a redigere il Piano. Tra loro il dottor Giuseppe Cambiè ("il Piano punta a una visione completa del paziente non disgregata come si tende oggi a vederlo"). Nel documento si parla di dove curarsi, liste di attesa, cronicità, prevenzione, anziani, dipendenze e disagio psichico, comunità.