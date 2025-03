Primaria Andena inagibile. Alunni traslocati in convento e alla Griffini

I bambini in convento. Sono stati i frati Cappuccini, stamattina, ad aprire le porte dei propri spazi ad una parte degli alunni, quelli di quarta e quinta elementare, che normalmente frequentano la primaria Andena la cui struttura, lunedì mattina, era finita completamente a mollo a causa della rottura di un sistema di controllo del flusso dell’acqua di un orinatoio al primo piano. Un’altra porzione di alunni (dalla prima alla terza) invece è stata ospitata dalla scuola Griffini.

Essendo il plesso Andena, come tutti gli altri istituti, chiuso per il ponte di Carnevale, probabilmente il flusso dell’acqua era attivo da diverse ore, circostanza che ha portato a provocare seri danni agli impianti elettrico, di riscaldamento e di sollevamento. Da subito si era capito che l’istituto era tutto inagibile, inondato da diversi centimetri di acqua che era penetrata nelle aule, nei corridoi, negli spazi dei docenti e pure nel seminterrato.

Il sindaco Elia Delmiglio aveva emesso un’ordinanza di chiusura almeno fino a sabato, ma non è escluso che il provvedimento possa proseguire anche per alcuni giorni della settimana seguente. Ieri il primo cittadino ha ribadito che probabilmente già un’ala potrebbe riaprire lunedi. Per il resto si vedrà nelle prossime ore.