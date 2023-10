Prevenzione oncologica gratis. Unità mobile in tour nel Lodigiano

Un’unità mobile, itinerante sul territorio, per la prevenzione oncologica gratuita. Questa l’iniziativa presentata ieri nella sede della Provincia di Lodi, ideata dal Gruppo Gnodi e dal suo titolare Ivan Gnodi, e che sbarca per la prima volta nel Lodigiano per iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lodi (Lilt) con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi (Asst) e il patrocinio della Provincia di Lodi. Si tratta di un ambulatorio mobile attrezzato, in grado di eseguire esami ecografici e mammografici. Una clinica a quattro ruote di 15 metri quadrati, in cui le donne che accederanno avranno l’opportunità di effettuare gratis una visita senologica, una ecografia ed una mammografia, con emissione immediata dei referti, anche su supporto Cd.

L’unità mobile sarà presente venerdì 20 ottobre a Castiglione d’Adda, dalle 16.30 alle 20, in piazza Assunzione; sabato 21 ottobre a Casalpusterlengo, dalle 9 alle 12.30, in piazza del Popolo; domenica 22 ottobre a Zelo Buon Persico, dalle 9 alle 12.30, in piazza Italia. Nell’eventualità di riscontri positivi degli accertamenti diagnostici, il personale medico sanitario specialistico di Asst, in servizio sull’unità mobile, effettuerà la presa in carico del paziente, avviandolo ad ulteriori accertamenti e prime terapie. La prevenzione è il centro e motivo dell’idea, come ricorda Sara Medri di Gnodi Group. "Sebbene infatti nella lotta al cancro sia già stato fatto tanto, in termini di progresso scientifico e tecnologico, permane molto forte il bisogno di tenere alta l’attenzione sulla prevenzione, proprio perché le neoplasie della mammella sono tra i tumori a più alta sopravvivenza che possono beneficiare di terapie adeguate, di diagnosi precoci e tempestive" dice. Alla presentazione di ieri in Provincia erano presenti anche la vicepresidente della sezione locale della Lilt, Bianca Groppelli, il direttore generale dell’Asst di Lodi Salvatore Gioia e, per la Provincia di Lodi, Mauro Salvalaglio, consigliere delegato dal presidente Fabrizio Santantonio. Insieme a loro vi erano le consigliere regionali Patrizia Baffi, presidente della commissione sanità, e Roberta Vallacchi, componente della commissione sostenibilità sociale. Lu.Pa.