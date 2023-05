Mulazzano, polizia locale, Comune e servizio dipendenze a scuola “per dire no alla droga”

Mulazzano (Lodi), 3 maggio 2023-In occasione della “Settimana della cittadinanza”, organizzata dalla dirigenza scolastica e dal corpo insegnanti dall’Istituto Comprensivo Gramsci di Mulazzano, diretto dal preside Andrea Vergani, si è tenuta, tra le altre iniziative, una giornata di informazione. Era un’iniziativa dedicata alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

L’obiettivo dell’incontro era far conoscere ai giovanissimi la dipendenza dalle sostanze stupefacenti e i relativi comportamenti, mettendoli in guardia rispetto ai pericoli. Il Comune di Mulazzano ha ottenuto le risorse necessarie tramite un Bando del Ministero dell’Interno, sulla prevenzione e il contrasto della vendita e della cessione di sostanze.

In prima linea c’era la sindaca Silvia Giudici che, con il coinvolgimento del responsabile della Polizia Locale Luigi Pezzano e della dottoressa Concettina Varango, direttore del Servizio Dipendenze ATS dell’Agenzia tutela della salute di Lodi, ha voluto informare gli studenti e sensibilizzarli sui rischi derivanti dall’uso di sostanze.

“Oggi, purtroppo, l’adolescenza vede un grande coinvolgimento nel consumo di alcool e droghe – hanno spiegato i presenti- Quindi è giusto che gli interessati siano informati sulle tossicodipendenze e sui rischi ad esse connessi, anche con l’insorgenza di patologie invalidanti”. Varango e l’educatore Celeste Zagheno si sono soffermati sugli aspetti della prevenzione alla tossicodipendenza, in particolare sulle costruzioni razionali e i luoghi comuni che giustificano l’uso di sostanze.

La Polizia Locale ha analizzato i rischi connessi alla conduzione dei veicoli sotto l’effetto di sostanze, anche in considerazione dell’approssimarsi dell’età per conseguire titolo abilitativo per la conduzione dei ciclomotori. Infine è stato presentato “Spazio Arancione”, una proposta del Servizio Dipendenze, nata in collaborazione con il reparto di Pediatria dell’ASST Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi:”E’ un luogo dove poter parlare e sentirsi ascoltati, rivolto ai ragazzi, alle famiglie o agli insegnanti” ha ricordato la dottoressa.