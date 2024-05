Piove nelle aule. E il Brembiolo crea allarme

Piove in alcune aule della scuola elementare e materna San Biagio a Codogno: è l’effetto delle piogge torrenziali di questi giorni che hanno colpito anche la Bassa. Le lezioni però non sono state sospese né trasferite in altri spazi visto che, come ha ribadito ieri l’assessore alle manutenzioni Severino Giovannini (nella foto), le infiltrazioni hanno interessato le pareti e in un caso una plafoniera. "La colpa purtroppo è da attribuire alle grondaie che si riempiono di foglie e che quindi ostruiscono il passaggio dell’acqua – spiega l’esponente di giunta –. Ora faremo una pulizia approfondita per evitare nel prossimo futuro disagi come quelli attuali". Acqua anche nella parte degli uffici dell’asilo nido Collodi e, anche in questa circostanza, non vi sarebbero coinvolgimenti di spazi riservati ai piccoli utenti. Infiltrazioni d’acqua anche in diverse aree dell’ospedale di Lodi.

Intanto, sul fronte dell’emergenza, il colatore Brembiolo continua a tenere tutti con il fiato sospeso in diversi punti del suo corso: a Casalpusterlengo, un’ordinanza del sindaco ha chiuso l’accesso alle alzaie del corso d’acqua in piena, mentre ieri pomeriggio la situazione sembrava in lieve miglioramento, fermo restando le precipitazioni delle ultime ore. A Brembio invece il colatore è esondato nella giornata di mercoledì e ieri la chiusura del tratto di via Roma, tra via Negri e via Vittorio Veneto, è stata confermata per questioni di sicurezza.

Allerta nelle zone golenali del Po: anche nella Bassa, il Grande Fiume è sotto la lente di ingrandimento. "Si stima che i livelli del Po possano crescere nelle prossime 24-36 ore con valori prossimi alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Potranno essere interessate alcune aree golenali".

Mario Borra