Pieve Fissiraga, incendio nel fienile di cascina Castagna: distrutte 200 rotoballe

Pieve Fissiraga (Lodi), 8 agosto 2023 – Scoppia un incendio nel fienile, il fuoco divora tutte le rotoballe. Allarme a Pieve Fissiraga. Il proprietario del fienile di cascina Castagna ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco perché una combustione, nelle prime ore di stamani le fiamme sono divampate nel suo fienile. Le cause dell’incendio al momento non sono note e sul fatto, quindi, indagano i carabinieri della compagnia di Lodi.

Si deve capire se può trattarsi di autocombustione, dato che in questo periodo, per via di processi interni al fieno pressato, a volte possono verificarsi incendi. I pompieri, alla chiamata, sono arrivati dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo, con autobotte, autopompa serbatoio e autoscala. Si è da subito cercato di contenere le fiamme, con moltissima acqua, ma il fuoco ha comunque presto travolto ben 200 rotoballe di fieno stipate nel fienile, portando lo stabile ad altissime temperature. Si è continuato a bagnare per ore.

A seguire andrà verificata la stabilità del fienile e tutto il materiale carbonizzato dovrà essere ben smassato e raffreddato, per evitare nuovi focolai. Il personale della cascina ha contribuito alle operazioni di soccorso.