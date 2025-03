Perde il controllo della sua Ktm e finisce ucciso contro un palo. I soccorritori: "Era senza casco"

SORDIO (Lodi)

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato a Dresano, nel Milanese, sul tratto urbano della Provinciale 159. Poco prima delle 2 un centauro di 36 anni, Mattia Tarenzi, residente a Sordio, è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua Ktm 450 ed essere rovinosamente caduto a terra. Per Tarenzi, padre di due figli, impiantista di professione, non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi, tant’è che i soccorritori, arrivati sul posto con un’automedica da Lodi e un’ambulanza della Croce Bianca di Paullo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ipotesi, che dovrà trovare riscontro negli approfondimenti dei carabinieri della Compagnia di San Donato, intervenuti per rilevare l’incidente, il giovane avrebbe fatto tutto da solo e, al momento dell’impatto, sarebbe stato privo del casco. Un dettaglio, questo, suffragato dal fatto che nessuna protezione è stata trovata dai soccorritori e poi dagli uomini dell’Arma sulla testa della vittima né nelle vicinanze del corpo. Tarenzi avrebbe perso il controllo del veicolo all’altezza di una rotatoria, andando a sbattere con la moto contro il vicino marciapiede, in prossimità di un palo della luce. La caduta sull’asfalto è stata fatale al trentaseienne, che ha riportato un gravissimo trauma cranico.

Attonita la comunità di Sordio, 3.500 abitanti nell’Alto Lodigiano, dove Tarenzi era conosciuto. "Un ragazzo che ho visto crescere, una famiglia ben integrata nel tessuto locale – commenta il sindaco, Salvatore Iesce – Una tragedia nella tragedia, se consideriamo la giovane età della vittima e il fatto che due bimbi piccoli si ritrovano ora orfani del padre. Siamo tutti increduli, dobbiamo ancora metabolizzare la notizia", prosegue il primo cittadino, che esprime cordoglio ai genitori e al fratello di Mattia a nome dell’intera comunità.

Il 17 gennaio a Mediglia, sulla Sordio-Bettola, aveva perso la vita Edoardo Catalano, 26 anni, di Casalmaiocco, alla guida di una Fabia.

