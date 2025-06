Paura allo storico Raid per Venezia. Barca si ribalta, il copilota è grave

Si è rovesciata nelle acque del Po una delle imbarcazioni impegnate nel Raid Pavia-Venezia, competizione internazionale di motonautica che si disputa dal 1929. La barca partita da Pavia, una volta superato il Ticino e arrivata a solcare le acque del Grande Fiume – a Torricella di Sissa, nel territorio di Sissa Trecasali, Bassa Parmense – ha avuto un problema. In seguito al rovesciamento, poco prima delle 16 di ieri, sono rimasti feriti il pilota e il copilota.

Portati in elisoccorso all’ospedale di Parma, il primo è arrivato in codice due di media gravità mentre il secondo, un settantunenne, è stato ricoverato in Rianimazione. Il Raid Pavia-Venezia, alla 72esima edizione, quest’anno è partito dalla sede tradizionale per percorrere 414 chilometri d’acqua.

Dopo l’avvio in prossimità del Ponte della Libertà di Pavia fino al Ponte della Becca, alla confluenza del Ticino nel Po, è stato affrontato dai concorrenti in trasferimento, a velocità di sostentamento. Entrati in Po è scattato il cronometro fino al 98° chilometro. Al chilometro 146, proprio a Torricella di Sissa, era atteso un altro momento importante: il rifornimento, che avviene sempre in modo molto animato. A Revere, al chilometro 250 di Borgo Mantovano, è scattato il cronometro del tratto valido per l’assegnazione della prestigiosa e storica Coppa Montelera, che ha segnato il traguardo volante in corrispondenza di Pontelagoscuro (Ferrara). La chiusura del rilevamento tempi è avvenuta alla conca di Voltagrimana (Porto Viro), al chilometro 361. I concorrenti sono arrivati quindi a Marina del Sole a Brondolo dopo 381 chilometri di percorrenza, la fine tecnica del percorso.

I primi cinque equipaggi della classifica assoluta e i primi tre di ciascuna classe hanno poi raggiunto in parata l’Arsenale di Venezia, in laguna per la premiazione. Sul gradino più alto del podio il solito Guido Cappellini, vincitore delle due ultime edizioni del Raid e dieci volte campione mondiale F1 sulla nuova barca del team Abu Dhabi.

Manuela Marziani