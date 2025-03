Parco fotovoltaico gigantesco. Mozione e raccolta firme per il No

SAN FIORANO (Lodi)Nuove mosse, dell’amministrazione comunale di San Fiorano, contro il potenziale arrivo di nuovi pannelli agrifotovoltaici sui territori di San Fiorano, Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano: arrivano un documento da approvare in Consiglio comunale e una raccolta firme. A settembre privati hanno infatti presentato un’istanza, al ministero dell’Ambiente, per realizzare un impianto agrivoltaico avanzato nell’area tra Santo Stefano, San Fiorano, Maleo e Corno Giovine. Con richiesta, a dicembre, di fornire ulteriore documentazione. La potenza dichiarata è di 41 megawatt, e il progetto prevede anche il collegamento in antenna alla stazione elettrica “Maleo“ di Terna Spa. Sembra che i pannelli possano interessare soprattutto il territorio di San Fiorano e di Santo Stefano, con le opere connesse nel territorio di Corno Giovine e in parte di Maleo. Non è invece dichiarata la superficie interessata. "La richiesta al Ministero di autorizzazione per sfruttare, ai fini dell’agrivoltaico, un’area grossa come 100 campi da calcio, mi vede fortemente contrario – ribadisce il sindaco Mario Ghidelli –. Sono pronto ad oppormi a tutti questi insediamenti. Qui già ne abbiamo uno, a 150 metri dal Comune lungo la strada bassa del paese, che da biogas diventerà a biometano e comporterà un incremento del traffico sul territorio".Da qui le nuove mosse: "Entro fine mese porteremo, in Consiglio comunale, un documento che ribadirà che non siamo d’accordo con questo tipo di impianto fotovoltaico, a meno di 100 metri dalle abitazioni, adiacente a un’area residenziale in via di sviluppo. Si rischia di provocare un grosso danno al Comune. Poi raccoglieremo le firme e inizieremo una battaglia vera e propria per dire no. Capisco che dobbiamo produrre energia elettrica, ma si dovrebbero usare capannoni. Inoltre i pannelli sarebbero vicini a una Madonnina, che è riconosciuta “punto di pellegrinaggio“ dalla Sacra Rota". P.A.