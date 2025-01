Parchi giochi comunali più sicuri, al via lavori per oltre 18mila euro

Gioco sicuro, l’amministrazione comunale interviene sulle attrazioni per i bambini. La Giunta del sindaco Cristiano Devecchi (foto) ha deliberato lavori di rimozione, installazione e sistemazione di strutture in sette parchi gioco pubblici.

In via Antoninetti prevista la sostituzione di una palestrina in legno con una in alluminio; in via Colombo la sostituzione di un’altalena e un castello con scivolo, entrambi di legno; in via Polli e Daccò sarà sistemato un avvallamento; in via Morzenti la palestrina esagonale di legno lascerà posto a una in alluminio e sarà sostituita una torretta con scivolo in legno, con materiali in alluminio; anche in via Fraconti si toglierà la torretta con scivolo in legno; in via Aldo Moro via altalena e palestrina in legno, di un gioco a molla, per sostituirli con giochi in alluminio e ampliamento gomma antitrauma e in via Borsellino.

La Giunta ha optato per l’affidamento diretto dell’appalto, attraverso la piattaforma Sintel, all’Impresa Gruppo dimensione comunità di Seriate (Bergamo). L’offerta della ditta è di 18.615,55 euro più Iva al 22%.

P.A.