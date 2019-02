Lodi, 19 febbraio 2019- “Non riuscivo a parcheggiare la mia auto per colpa degli altri”. E’ la giustificazione che un 70enne di Lodi ha dato alla polizia dopo essere stato individuato come il presunto autore del danneggiamento di tre auto in un supermercato cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni automobilisti hanno sporto denuncia in questura a Lodi segnalando il danneggiamento della propria auto da parte di ignoti vandali. La polizia quindi si è messa ad indagare pensando, forse, alla bravata di qualche ragazzino maleducato.

Dai filmati della videosorveglianza dell’esercizio commerciale, però, è emerso che il quadro fosse ben diverso. E’ stato infatti identificato e in seguito, accusato di danneggiamento, un 70enne incensurato residente in città. Il pensionato della porta accanto, insomma, che, a suo dire, avrebbe agito per punire la maleducazione degli automobilisti indisciplinati. Il parcheggio selvaggio delle vetture nei posteggi del negozio, infatti, secondo l’uomo gli rendevano un inferno lasciare in sosta regolarmente la propria auto. L’anziano quindi avrebbe reagito in modo spropositato rigando le fiancate con una chiave della propria abitazione. Gli sono stati attributi tre episodi dei diversi contestati e ora l’uomo dovrà difendersi per l’accaduto davanti al giudice.