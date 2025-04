Panchine mandate in restyling: "Nessuno ci ha informato"

Sono rimasti sorpresi i cittadini che negli scorsi giorni, mentre passeggiavano all’ombra degli alberi dei giardini tra piazza Zaninelli e viale Dante, hanno cercato un posto dove sedersi per rilassarsi, mangiare un gelato, fare quattro chiacchiere o prendere il sole. Delle panchine dei Giardini Federico Barbarossa, infatti, non hanno trovato solo gli scheletri in metallo delle panchine. Su oltre mezzo chilometro di passeggio, solo alcune sedute preservano ancora la loro funzionalità. Delle altre è rimasta solo la struttura, senza schienale o piano di appoggio. "Sono qui da stamattina – spiega una pensionata, costretta a sedersi sui gradini del parco –, non capisco perché non sia stato comunicato alla cittadinanza". Il Comune ha emesso il 17 aprile una determinazione dirigenziale, con cui veniva approvata l’ “esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione delle panchine in legno" tra viale IV Novembre e viale Agnelli. Una decisione di restyling da quasi 15mila euro. "Già ce ne sono poche, che sembra quasi siano state messe col contagocce – commenta un altro passante –. E poi, nemmeno ci avvisano. Magari si tratta della nuova versione fitness". "Adesso arriva l’estate, le lasciano così per far stendere i panni di quelli che dormono qui ai giardini", scherza la moglie. La speranza è che non diventi "l’ennesima operazione eterna". Luca Raimondi Cominesi