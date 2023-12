Padri separati, aperta una sede per aiutarli

Decolla a Lodi, nella biblioteca dell’Unitre in viale Pavia 28, una sede di “Aps“: Associazione padri separati. Sarà attiva tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19.30, previo appuntamento (3286655663, apslombardia@padri.it) dal 15 dicembre; per disporre del servizio è necessaria l’iscrizione all’associazione, escluso il primo incontro. Lo scopo è dare consulenza legale e psicologica ai padri in situazioni di divorzio, separazione e con problemi nell’ambito familiare. Ieri all’inaugurazione erano presenti l’avvocata Linda Zullo, arrivata da Bologna (città in cui c’è la sede nazionale di Aps), e la collega Raffaella Gipponi di Lodi.