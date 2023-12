Ospedaletto Lodigiano: operaio all’Inalca si schiaccia la mano dentro una pedana

Ospedaletto Lodigiano, 15 dicembre 2023 – Grave incidente sul lavoro all’Inalca, il più grande stabilimento europeo di produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne, di proprietà del Gruppo Cremonini. Un operaio 47enne è rimasto con la mano destra schiacciata in una pedana.

Sul posto, per i soccorsi è arrivata un'ambulanza. Successivamente, vista la gravità delle condizioni del ferito, è stato chiamato l’elicottero, che ha portato l’operaio al San Gerardo di Monza, dove si trova specializzato in chirurgia della mano (qui venne effettuato il primo trapianto doppio di mani in Italia). Sul posto sono giunti per i rilievi i carabinieri e anche personale dell'Ats, l'Agenzia di Tutela della Salute