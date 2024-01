Orientamento al lavoro all’Itis Volta

"Il mondo del lavoro si sta muovendo ad una velocità sempre più impressionante, per questo è importante che le scuole si avvicinino ad esso, così che gli studenti sappiano subito come muoversi una volta usciti dalla classe". Questo è il tema dell’incontro per l’orientamento svoltosi venerdì nell’aula magna dell’Itis Volta di Lodi. Erano presenti oltre 100 studenti delle classi seconde, lì radunati perché prossimi alla scelta di indirizzo per il triennio. "L’idea – ha spiegato Mauro Sangalli, segretario dell’Unione Artigiani e di Casartigiani – è di mettere in evidenza il panorama dell’economia lodigiana e non solo, in particolare le soft skill che il datore di lavoro richiede, come: flessibilità, saper lavorare in squadra e soprattutto la conoscenza di una lingua straniera. Soprattutto diamo aiuto nella partenza del percorso, in particolare nella scelta dell’alternanza scuola-lavoro anche in vista di una possibile assunzione. Chiariamo che nel mondo del lavoro in questi ultimi anni i ragazzi che escono dall’Itis hanno delle interessanti possibilità in più, molti infatti trovano lavoro presto". Si è spiegato ai ragazzi come vi siano figure professionali molto richieste, come i periti elettrotecnici. Sempre Sangalli ha evidenziato che l’interesse di molti ragazzi sia verso l’informatica. "Una cosa sensata, essendo nativi digitali ed essendoci a Lodi la Zucchetti; noi cerchiamo di far capire che sono tutti ruoli molto richiesti, e che se c’è un così forte interesse per l’informatica presto la domanda comincerà a diminuire, inoltre figure come l’elettrotecnico sono anche loro necessarie per quel settore". Molto positiva la risposta dei ragazzi, interessati soprattutto agli stage ed a come si entra in azienda, con spesso domande puntuali. Luca Pacchiarini