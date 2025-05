Operazione gite sicure. Sugli scuolabus controlli a sorpresa

Pullman sotto la lente d’ingrandimento prima delle gite e uscite didattiche degli alunni. Nei giorni scorsi la Polizia Locale, proprio su richiesta delle istituzioni scolastiche, agli autobus in partenza ha effettuato controlli approfonditi sui documenti di guida del conducente, le sue condizioni di idoneità al volante e la regolarità del veicolo. L’obiettivo finale è ovviamente di garantire ,la massima sicurezza per i bambini in gita e pure la tranquillità dei genitori .

"In particolare, la pattuglia ha verificato il tasso alcolemico dei conducenti, che ricordiamo - riferisce il comandante Laura Chiesa -deve essere pari a zero, oltre il controllo del rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti riferito agli ultimi 28 giorni, la copertura assicurativa dei mezzi, la loro regolare sottoposizione alla revisione annuale, il rapporto di lavoro dei conducenti".

Verifiche accurate anche per gli autobus: dalle caratteristiche costruttive, ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento del veicolo, dall’ usura degli pneumatici, all’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione e di segnalazione acustica, dall’integrità dei retrovisori e dei cristalli, alla funzionalità delle uscite di sicurezza. P.A.