Occhi puntati sulla rotatoria della Provinciale

Aumenta la videosorveglianza. L’amministrazione comunale di Matteo Delfini (nella foto) continua a investire sulla sicurezza. Constatata la presenza di un occhio elettronico non funzionante, l’ente ha infatti deliberato di aggiungere videocamere all’impianto rinnovato due primavere fa. Ad oggi il territorio è presidiato da 6 telecamere dome, 5 telecamere fisse e 4 varchi, dialoganti con la centrale operativa ( in parte via rete wireless e in parte via cavo). Per la disciplina della videosorveglianza, ci si affida al regolamento comunale.

Dalle ultime verifiche è risultato che la telecamera dome installata nel 2015, in via 2 Giugno, con inquadratura sulla rotatoria della provinciale 145, via Gramsci, via 2 Giugno, non è più funzionante né riparabile. Così il Comune intende sostituire l’attuale impianto con 2 telecamere fisse a monitoraggio della rotatoria e del passaggio ciclopedonale realizzati sulla provinciale 145, strada extraurbana secondaria caratterizzata da intenso traffico veicolare. Inoltre la giunta intende istituire un varco in via 2 Giugno, per il controllo dei veicoli in transito.

Il capitolato tecnico è stato elaborato dal Servizio polizia locale ed è composto da 5 articoli, dai quali si evincono: la zona oggetto di monitoraggio; finalità e caratteristiche tecniche del sistema da installare e i tempi di realizzazione del progetto.

L’intervento trova copertura economica al capitolo del bilancio “Acquisizione attrezzature per videosorveglianza“ e quindi è stata approvata la determina per la fornitura e posa in opera di telecamere finalizzate all’ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza. La spesa presunta è di 7.654,28 euro, iva inclusa.

