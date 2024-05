Il video di Nyloz Gringo e il consigliere Gianmario Invernizzi: denuncio questo musicista

Lodi, 3 maggio 2024 – Il cantante in stile rap Nyloz Gringo ha pubblicato "indios" dopo che, come si vede già dall'inizio del video ufficiale dello stesso brano, il consigliere comunale di Lodi di FdI Gianmario Invernizzi, in un recente Consiglio comunale, parlando di via Lodino, zona nota come a insediamento multiculturale, come una zona che "più che sistemata, va bonificata". Aggiungendo "Sono degli indios!".

Parte proprio da questa parte di video di consiglio comunale la traccia in cui Gringo dà del "pazzo" e "fascistone" a Invernizzi che stasera ha, quindi, spiegato: "Dopo essermi consultato con la Digos e con un avvocato, denuncerò questo musicista chiedendo un forte risarcimento danni che, una volta, avuto, verrà devoluto interamente alle varie associazioni che si occupano di sociale come di beneficienza".

Nel video si può ascoltare anche: "Per quelli come te, servirebbe la prigione" e "sei schifo per la Nazione". Poi si cita anche il figlio di Invernizzi con "E giuro, per tuo figlio sì mi dispiace di cuore". Si può, poi, ascoltare: "Lodi è sulla mappa per qualcosa di sbagliato. La storia delle mense non l'abbiam dimenticata" e ancora "La provincia di Lodi è il posto più inquinato e sì grazie al c---- guarda chi c'è stato. Schifo la Casanova (appare essere qui citata l'ex sindaco di Lodi leghista Sara Casanova, ndr)".

"Invito i lodigiani a denunciare questo cantante - conclude, a questo proposito, Invernizzi - e a chiedere anche loro risarcimento danni. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare, in questa canzone, sono le offese per la città di Lodi". Il video è stato girato tra gli appartamenti in fabbricati popolari di proprietà del Comune di Lodi, nel cosiddetto quadrilatero di via Isella, a ridosso di via Lodino.