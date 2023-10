Un caso di febbre Dengue a Piacenza. Si ammala un 17enne: ha contratto il virus a Castiglione

Castiglione d’Adda (Lodi) – Un caso di febbre Dengue è stato accertato nella zona di via Radini Tedeschi, a Piacenza. Ad essersi ammalato è stato un ragazzo minorenne che, secondo quanto riferisce l’Ausl piacentina, ha verosimilmente contratto il virus a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, dove sono stati già rilevati vari casi autoctoni (28 contagiati nel paese della Bassa Lodigiana, su 49 in tutta Italia). Ora il giovane si trova a Piacenza, in isolamento nella sua abitazione, sotto osservazione, ed è in buone condizioni generali di salute. Il comune di Piacenza nel frattempo ha già emanato un’ordinanza con la quale si dispongono le varie misure precauzionali che verranno messe in atto nelle prossime ore, per prevenire la diffusione del virus trasmesso dalle zanzare.

Si tratta di alcuni interventi straordinari di disinfestazione contro appunto le zanzare, in un raggio di cento metri dall’abitazione del ragazzo. I trattamenti adulticidi sono stati effettuati nelle aree pubbliche in questione tra la mezzanotte e le ore sei del mattino di oggi. Contestualmente, si eseguiranno trattamenti larvicidi nei tombini pubblici e, a partire dalle ore otto della sola giornata di oggi, si procederà anche con interventi adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private.