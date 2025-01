Nuovi led al centro sportivo Fermi: "Risparmio energetico importante"

Il campo sportivo di via Enrico Fermi avrà una nuova illuminazione. La riqualificazione energetica dell’impianto comprende lo smantellamento di quello vecchio nei quadri elettrici situati ai piedi delle torri faro, contenenti tutti i dispositivi a servizio dei proiettori vetusti, la dismissione dei vecchi proiettori stessi, l’installazione nei quadri elettrici dei nuovi quadri di distribuzione al servizio dei proiettori a LED e l’installazione dei nuovi proiettori con le indicazioni contenute nel calcolo illuminotecnico.

Il presidente del consiglio comunale Francesco Bergamaschi precisa che "l’attuale impianto risale alla fine del secolo scorso ed era quindi necessario rinnovamento tecnologico, finalizzato in primis, ma non solo, al risparmio energetico. L’intervento di ultima generazione dovrebbe ridurre di un terzo i consumi, pari a un risparmio annuo stimato di circa 1.200 euro. Le 16 vecchie lampade a ioduri metallici da 2,1 kilowatt ciascuna, distribuite su quattro distinti pali, 20 metri d’altezza, verranno sostituite con 16 lampade a LED, da 1,4 kilowatt ciascuna.

La spesa investita per questo lavoro è di 50mila euro, coperti da contributi del ministero dell’Interno. La Giunta di Dante Sguazzi cerca da anni di sfruttare il più possibile risorse esterne per i lavori, così da salvaguardare il bilancio. "Insieme al risparmio energetico e alla maggior sicurezza di un impianto nuovo, confidando in un buon orientamento dei nuovi fari a LED - conclude Bergamaschi -. Si prevede di ridurre l’inquinamento luminoso indiretto, causato dai centri sportivi outdoor con vecchi proiettori, che producono quantitativi di luce eccessivi e mal direzionati, quindi causa di importanti aumenti inutili della luminosità dispersa nell’ambiente notturno".

P.A.