Sicurezza a Lodi, dieci nuovi agenti assegnati alla Questura

Lodi, 9 gennaio 2024 – Lodigiano più sicuro, dieci nuovi agenti in forza alla Questura di Lodi. Il Questore Pio Russo ha accolto dieci poliziotti, neo-assegnati, che andranno a potenziare l’organico e a coprire alcuni trasferimenti. Si tratta di sette vice ispettori, che vantano percorsi accademici di spessore e precedenti incarichi professionali in altri uffici di Polizia del Paese, due assistenti e un agente scelto della Polizia di Stato.

“I vice ispettori, qualifica di marcata rilevanza strategica e operativa nella struttura organizzativa della Polizia di Stato, assumono posizioni di coordinamento e responsabilità, rappresentando un nevralgico ponte tra la dirigenza e le qualifiche di base, supportando i vertici della Questura e rappresentando il punto di riferimento dei poliziotti con mansioni prettamente operative” spiegano dalla Questura.

Provenienti dagli Istituti di istruzione di Nettuno e Spoleto, dove hanno preso parte al 17° corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia di Stato, durato 18 mesi, i nuovi arrivati svolgeranno un periodo di prova di sei mesi e saranno destinati all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Si tratta delle squadre volanti, che garantiscono quotidianamente il controllo del territorio lodigiano, la prevenzione generale dei reati e il soccorso ai cittadini, e all’Ufficio Immigrazione (quest’ultimo oggetto di potenziamento da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ottica di una sempre più efficace gestione dei fenomeni migratori e contrasto all’ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato).

“C’è soddisfazione per i nuovi colleghi che, oltre a compensare alcune uscite per trasferimento, aumenteranno il livello di competenze e professionalità della Questura, a conferma dell’attenzione dei vertici dipartimentali per una realtà variegata e stimolante come quella lodigiana, caratterizzata da un importante substrato produttivo, culturale e sociale, che richiede costanti sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini” ha dichiarato il Questore, augurando buon lavoro ai colleghi.