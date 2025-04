Nuove piste ciclabili e mensa più capiente. Si accelera sulle opere

Due nuove ciclabili, interventi per migliorare la viabilità, ampliamento della mensa della scuola: il Comune di Caselle Landi punta su nuove opere pubbliche e una pioggia di risorse è pronta ad essere investita. Durante l’ultimo Consiglio comunale, per esempio, è stata approvata la convenzione con la Provincia di Lodi per la realizzazione di due percorsi ciclopedonali, uno lungo la sp116 verso Meleti, e l’altro da via Isola alla frazione Gerrone. Sono due tratti di percorsi protetti per i quali saranno utilizzati 300mila euro, 40mila euro dei quali stanziati dalla Provincia, 180 dal Comune casellese e il resto da fondi Mab Unesco. "Con queste due opere facciamo un ulteriore passo in avanti per completare la rete di ciclabili del territorio – spiega il sindaco Piero Luigi Bianchi (foto) –. Abbiamo già in mente in futuro di proseguire fino alla località Piardello mentre la Provincia chiuderà il cerchio col tratto da Gerrone fino a Santo Stefano Lodigiano". Ma nel bilancio preventivo l’esecutivo ha inserito anche altre opere pubbliche: saranno “addolcite“ le due curve a gomito in località Bruzzelle lungo la sp 195, rispettivamente all’altezza della chiesetta del Sacro Cuore e dopo la trattoria della Frasca. Infine sono previsti gli ampliamenti di via Mezzanino, e, con fondi Pnrr, della mensa.