Nuove luci sulle piste ciclabili. Con i lavori stop al transito

Martedì saranno installati i cantieri per la realizzazione degli impianti di illuminazione di un paio di piste ciclabili che verranno quindi chiuse al transito. Si tratta del percorso protetto parallelo alla Provinciale 107, nel tratto compreso tra Lodi e Ossago, e quello affiancato alla Sp 108 tra Cavacurta e Codogno. Per quanto riguarda il primo intervento, l’opera comporterà la chiusura al transito della ciclabile per la durata delle operazioni di cantiere, prevista in tre mesi. Il lavoro sulla ciclabile della 108 prenderà avvio dopo la conclusione della prima installazione dei manufatti, con durata analoga. La Provincia di Lodi, committente dei lavori, ha stanziato complessivamente un milione e 134mila euro, finanziati con risorse regionali. I lavori sono stati affidati alla T.G. Impianti di Casoria, in provincia di Napoli. Infine l’iter è ben avviato per la nuova ciclabile che costeggerà la strada sovracomunale tra Maleo e Corno Giovine: la Provincia ha avviato la fase di corresponsione degli indennizzi per i proprietari delle aree espropriate.