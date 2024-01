Nuova vita per il grande fiume, snellito il piano di rinaturazione

Un altro passo verso la rinaturazione del grande fiume. L’Agenzia interregionale per il Po (AIPo), ha concluso la Conferenza dei Servizi sui primi cinque interventi che saranno finanziati con i fondi del Pnrr. Costo complessivo di 357 milioni di euro. La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche. Lo stralcio prioritario approvato in Conferenza dei servizi comprende gli interventi nell’area Motta Baluffi–Torricella del Pizzo (Cremona) e di Viadana (Mantova). Sono state ridotte le aree interessate dagli interventi ed è stata prestata maggiore attenzione alle esigenze dei coltivatori, in particolari per le zone interessate da pioppicoltura. Di conseguenza, saranno minori rispetto alla prima elaborazione anche espropri e revoche di concessioni. La Cabina di Regia ha dato atto che le modifiche e variazioni apportate al Pfte permettono di ridurre in modo significativo gli effetti sulla componente agricola, pur mantenendo le caratteristiche tecniche e gli obiettivi ambientali dell’Investimento.