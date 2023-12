Nuova colonna per Gastroenterologia. Aumentate le prestazioni eseguite

Quarantaquattro colonscopie e 48 gastroscopie in più al mese grazie all’entrata in funzione della terza colonna endoscopica all’ospedale di Lodi. Con nel mese di dicembre programmate 44 colonscopie e 22 gastroscopie in più rispetto ai numeri precedenti. Lo scenario è stato reso noto ieri dall’Asst di Lodi. Da quest’anno, la direzione dell’azienda ha permesso l’ampliamento dell’attività con aperture pomeridiane il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 20 durante le quali sono state effettuate 365 esami endoscopici. "Nonostante il grande sforzo organizzativo e l’impegno dei medici del Reparto l’aumento delle richieste di prestazioni registrato in questi ultimi anni determina l’allungamento dei tempi d’attesa soprattutto per i pazienti con visite ed esami endoscopici differibili – fa sapere l’Asst –. Sono sempre garantite entro i tempi previsti le visite e gli esami con indicazione di priorità U (urgenze), B (entro 10 giorni) e D (entro 30 giorni le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali)". "Siamo consapevoli delle criticità legate ai tempi delle liste d’attesa e gli sforzi messi in campo dall’azienda e dai nostri professionisti sanitari, che ringrazio per impegno e dedizione, sono orientati proprio a garantire una progressiva normalizzazione della situazione. Gli investimenti messi in campo per la Struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia lo testimoniano" dichiara Salvatore Gioia, direttore generale dell’Asst di Lodi.

L’équipe del Reparto guidato dalla dottoressa Piera Leoni è composta da 5 medici e 9 infermieri a Lodi ed è operativa anche nel presidio di Codogno in due sale ristrutturate nel 2023 e dove sono presenti un medico a tempo pieno ed un collega che viene condiviso con la Chirurgia. Con loro 4 infermieri. Qui si eseguono esami endoscopici quotidianamente con l’apertura di 2 sale 2/3 giorni la settimana. Tra le possibilità offerte la colangio-pancreatografia retrograda endoscopica, conosciuta anche con l’acronimo inglese ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography), una procedura endoscopica che permette di diagnosticare ed eventualmente trattare alcuni disturbi a carico del pancreas e delle vie biliari. T.T.