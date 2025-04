Nell’ex pesa uno spazio per l’arte

Dalla ristrutturazione della ex pesa pubblica di Maleo, all’interno di un complesso residenziale, in via Monsignor Trabattoni, è nato il progetto artistico-culturale “Il peso dell’arte” di Comune e associazione Artevino. "Valorizziamo questo piccolo locale in centro, appena riqualificato, proponendo una mostra al mese di artisti noti o emergenti e la prima apre domani (oggi per chi legge, ndr) e proseguirà fino al 31 maggio" chiarisce il sindaco Dante Sguazzi. La prima mostra è di Peter Hide. È intitolata “The weight of money”. Peter Hide (Franco Crugnola) (nella foto) nasce a Varese nel 1965. Creativo di professione, nel 1982 l’artista concepisce e progetta, con la moglie, il primo e-book della storia (Incipit). Collabora nel campo del design con importanti aziende nel settore dell’arredamento. "Nel 2003 ho scelto il nome d’arte Peter Hide 311065, ma mi chiamo Franco Crugnola, derivandolo dall’ossimoro tra Peter pan, noto sempiterno bambino buono e mr. Hyde, la parte brutale e “cattiva” del dottor Jekyll. I due nomi hanno la stessa notorietà e rappresentano: il primo il bene, l’innocenza, la purezza e la bellezza, il secondo il male, la cruenta e la forza bruta" spiega l’artista. Alla ex pesa c’è una vetrata dove all’interno si vede la pesa e davanti ci sono le piastre (sulle quali una volta si posizionavano i carretti o i furgoncini per la pesata). E proprio la vetrata fungerà da vetrina. Attraverso questo spazio, si potranno infatti vedere le opere esposte. Si tratta di pittura, scultura o fotografia. È uno spazio molto piccolo, di circa un metro e 80 per quattro e all’interno il numero delle opere varierà in base alle loro dimensioni. Lo spazio è illuminato e quindi visibile 24 ore su 24, sempre e solo dall’esterno. P.A.