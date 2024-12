Nell’ambulatorio medico in arrivo un infermiere

Non solo medici nel poliambulatorio unico di Maleo. La novità è l’arrivo di un infermiere, che supporterà le attività e permetterà ai pazienti di ottenere ancora più servizi. Sono 6, oggi, i medici di medicina generale che collaborano, nella struttura del Comune in via San Francesco, al progetto Medicina di gruppo. Lo fanno alternandosi a seguire i propri e gli altrui assistiti, così che si amplino gli orari di disponibilità delle visite e nessuno resti senza aiuto. L’amministrazione comunale ora ha deciso di mettere mano allo stabile, per migliorarlo e nel frattempo affianca la proposta di inserirvi, insieme ai dottori e a partire dall’anno prossimo, anche la figura dell’infermiere. In questo modo saranno garantiti medicazioni, rimozione di punti, iniezioni e altri servizi sempre più richiesti.