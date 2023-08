Musica e sosia, spazio al divertimento

Musica e spettacolo, a Codogno, sabato alle 21, con I ragazzi di periferia e La notte dei sosia. L’appuntamento, proposto dal Comune e ideato dall’associazione culturale Blu, va in scena sotto la Loggia della Mercanzia, con ingresso libero. Blu è una realtà, senza scopo di lucro, che reinveste le proprie risorse in corsi, laboratori, cortometraggi, carceri e residenze sanitarie assistenziali. A Codogno saliranno sul palcoscenico i sosia milanesi di Claudio Baglioni, interpretato da Igor Minerva, Eros Ramazzotti, impersonato da Paolo Gaudino e Adriano Celentano, proposto da Leomix. "Televisivamente è un periodo in cui si lancia molto il discorso dei sosia, il remake della musica e ci è presa la voglia di far vivere i personaggi più amati – spiega l’organizzatrice e ideatrice di Blu Sabina Negri –. Gli imitatori sono grandi artisti. Il sindaco Francesco Passerini voleva ricordare gli anni Settanta e Ottanta e così abbiamo ideato questa novità. Sono anche bravi interpreti, con momenti di intrattenimento, oltre alle canzoni. L’evento sarà uno spaccato di un tempo in cui la musica, che oggi si consuma in un mese, durava. Si raccontavano storie di vita importanti in modo dolce e accogliente".

"Invito tutti o a partecipare a un bel momento che chiuderà il mese di agosto, aprendo gli appuntamenti autunnali, per poi chiudere un anno straordinario, che ha riempito di persone la città. Ringrazio Blu che ci ha aiutato ad animare l’estate di chi non è partito e speriamo di accogliere allo spettacolo anche chi, invece, è rientrato" commenta il sindaco Passerini. P.A.