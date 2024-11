Mulazzano, doveva essere in carcere ma spaccia droga nei campi: arrestato 38enne

Mulazzano (Lodi), 7 novembre 2024 - Smercia droga in campagna ma viene scoperto. A suo carico spunta una condanna e scatta l’arresto.

La polizia di Lodi, impegnata a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, localizzato soprattutto in alcuni fondi agricoli della provincia lodigiana, ha individuato un pusher. Si tratta di un 38enne di origini marocchine che, nascondendosi in un boschetto di Quartiano di Mulazzano, secondo gli inquirenti, avrebbe incontrato con frequenza costante numerosi clienti. Tutto per cedere dosi di varie sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato controllato nel territorio di Melegnano, perquisito e trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti di tipo diverso, oltre a quattro telefoni cellulari e alla somma di 590 euro in banconote di piccolo taglio. Soldi che, per gli inquirenti, sarebbero provento del reato.

Dagli accertamenti sull’interessato è poi emerso ci fosse a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano e di conseguenza è scattato l’arresto. L’uomo dovrà scontare una condanna definitiva di un anno di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti e danneggiamento e ora si trova quindi in carcere.