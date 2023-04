Mulazzano, sbanda per un malore, colpisce una colonnina dell'Enel e poi finisce nel canale

Mulazzano, 18 aprile 2023 – Accusa un malore alla guida e finisce con l'auto contro un edificio e in una scarpata. Pauroso incidente, all'alba del 18 aprile 2023, a Mulazzano, in provincia di Lodi. Un uomo viaggiava in auto a lato di un fossato quando, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile di Lodi, avrebbe accusato un malore, fino a sbandare e a uscire di strada.

La vettura, una Nissan Qashqai, nel lasciare la carreggiata, prima ha sbattuto contro il ripostiglio di un immobile disabitato, poi ha abbattuto una colonnina del servizio Enel e infine è caduta in un canale. Al volante c'era un uomo di origini indiane di 47 anni residente a Lodi.

L'uomo ha accusato traumi diffusi ed è stato presto raggiunto dal soccorso sanitario e accompagnato per le cure all'Ospedale Maggiore di Lodi. Per fortuna non corre pericolo di vita.