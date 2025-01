Mostra su casa Manzoni, alunni coinvolti

C’è lo zampino degli allievi del liceo artistico Piazza nell’allestimento della mostra “Le donne di Casa Manzoni”, in corso a Lodi fino al 26 gennaio nella Fondazione Cosway. Decine di allievi del liceo hanno infatti dato il loro contributo all’allestimento. A raccontarlo è Monja Faraoni, curatrice della mostra insieme a Luca Marcarini, ma anche docente del Piazza. "La nostra scuola ha partecipato in diversi modi – racconta –. Gli allievi dell’indirizzo di Scenografia hanno dipinto a mano della carta preziosa con cui hanno poi realizzato gli abiti di alcuni manichini collocati in mostra. La docente che ha collaborato all’attività è stata la professoressa Annalisa Aversa".

Gli studenti del quarto anno dell’indirizzo di Design, invece, hanno creato un’installazione chiamata “Poeticamente hotel”, sotto la guida di tre docenti: Angela Mento e Chiara Oltrasi per design e Davide Mirabile per lo studio letterario dei personaggi. Il progetto prevede una riproduzione in modellino di Casa Manzoni a Milano, in piazzale Belgioioso. "Gli studenti hanno realizzato dietro questa facciata sedici cassetti, uno per ogni studente, pensati come le camere da letto di un albergo ispirate alle figure femminili dei Promessi Sposi" spiega la professoressa Faraoni.

Gli allievi di Grafica, coordinati dai professori Teresa Carossa e Luca Armigero, hanno infine curato le grafiche delle etichette di vino prodotte dall’azienda Monteverdi per l’occasione e le etichette delle marmellate realizzate dalla cooperativa sociale L’Officina di Codogno, seguendo le indicazioni del libro “Le ricette di Casa Manzoni”, pubblicato in occasione della mostra.