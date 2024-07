E’ morta Guerrina Cappella, ex sindaco di Borgo San Giovanni dal 2001 al 2026

Borgo San Giovanni (Lodi), 29 luglio 2024 – E’ morta questa mattina a 73 anni Guerrina Cappella, sindaco di Borgo San Giovanni dal 2001 al 2006.

Nella sua carriera politica al servizio della città non è stata solo prima cittadina ma anche consigliere comunale ai Servizi sociali. Da sottolineare anche il suo impegno come presidente dell’Auser per assicurare il servizio di trasporto per le persone disabili verso i presidi ospedalieri e la consegna dei pasti a domicilio. Esponente del Pd è stata l’anima della festa dell’Unità provinciale di Lodi. Lascia i figli Cristiano e Claudio e il marito Pierluigi: i funerali saranno celebrati domani, martedì 30 luglio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giovanni.

Pubbliche condoglianze dal sindaco Moira Rebughini: “A nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco Guerrina Cappella.La ricordiamo per la sua passione politica, la sua disponibilità all’ascolto, la sua profonda umanità e l’impiego e la determinazione con cui ha servito la nostra comunità. L’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social