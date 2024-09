Lodi, minaccia la compagna col coltello e si barrica in camera con la figlioletta: arrestato

Lodi, 4 settembre 2024 – Litiga con la compagna e dopo averla minacciata con un coltello, si barrica in camera con la bambina e finisce per essere arrestato. “Correte, il mio compagno ha minacciato me con un coltello e si è chiuso nella nostra camera da letto con nostra figlia di quattro mesi”.

E’ stata questa la disperata richiesta di aiuto di una mamma di 23 anni. La chiamata è arrivata nel pomeriggio di oggi 4 settembre alla Questura di Lodi. Così il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (le squadre volanti) e della Squadra Mobile della Questura di Lodi è accorso nell’abitazione. Si trattava di un appartamento del centro storico di Lodi. Si doveva fare presto, per paura succedesse qualcosa alla bimba e alla madre. A quel punto il 27enne, di origine straniera, ma nato in Italia e noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è finito in manette. Risponderà per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’immediata irruzione in casa della polizia, per fortuna, ha infatti scongiurato eventuali conseguenze. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio della polizia, l’uomo si sarebbe barricato in camera da letto con la piccolina subito dopo un litigio. Alla vista delle forze dell’ordine l’uomo ha opposto resistenza, è nata una colluttazione che ha infine portato la polizia a bloccarlo e arrestarlo. Dopo le procedure di rito, negli uffici, il 27enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.