Mensa scolastica. Si posa la prima pietra

Questa mattina alle 10 presso l’area cantiere con (ingresso in via Cabini), si terrà la cerimonia per la posa della prima pietra della nuova mensa scolastica che sarà utilizzata dagli alunni della scuola dell’infanzia Renato Contini e della scuola primaria dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di via Dante Alighieri. "È un altro importante tassello che si aggiunge e va ad arricchire il nostro polo scolastico – commenta il sindaco Gianni Rossoni –. L’opera è finanziata con oltre un milione di euro di fondi del Pnrr ai quali si aggiungono 400mila euro generosamente donati dall’azienda Chromavis, per la precisione il contributo della ditta di cosmesi offanenghese fornirà 40mila euro l’anno per i prossimi dieci anni. Grazie a questi ulteriori fondi è stato possibile per noi acquisire un’altra porzione di terreno e realizzare, oltre a un passaggio coperto di collegamento con la scuola, una ciclopedonale che collegherà piazza Senatore Patrini e via Cabini alla zona".

La mensa sorgerà sul terreno lasciato libero da una fatiscente cascina, acquistata e poi demolita dal comune per lasciare spazio a questa importante e attesa opera ma non è il solo intervento in paese. Si stanno infatti concludendo i lavori della Cittadella della salute di via Collegiata che ospita gli ambulatori medici e per i quali manca solo di tinteggiare le pareti e il passaggio pedonale che collega via Cabini con via don Lupo Stanghellini.

Pier Giorgio Ruggeri