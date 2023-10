Lodi, maxi rogo in un capannone ricovero attrezzi: ore di lavoro per estinguerlo

Lodi, 12 ottobre 2023_- Fumo e fiamme nel capannone, ore di lavoro per spegnere l'incendio.

Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire l'origine di una rovinosa combustione che ha interessato un capannone di Lodi sito in via dell'Olmo.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando i passanti hanno notato un intenso fumo fuoriuscire dalla struttura e allertato il 115. Non ci sono però feriti né intossicati. Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi sono prontamente intervenute e alle 17 del 12 ottobre 2023, le operazioni di raffreddamento sono ancora in corso. Il fuoco è stato estinto, ma è necessario continuate a bagnare il materiale carbonizzato, per evitare nuovi focolai. Le fiamme hanno travolto e carbonizzato attrezzi vari.

I pompieri stanno anche mettendo in sicurezza la zona interessata dalle fiamme. Nel frattempo sono state avvisate le forze dell'ordine. Al momento, però, non si conosce l'origine della combustione.