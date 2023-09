Maxi rissa in centro: "Dal Partito democraticoattacchi pretestuosi"

"Il Partito Democratico non perde occasione per dipingere la nostra città come invivibile, trascurata e oggi addirittura violenta. Capiamo che la campagna elettorale per le europee del 2024 sia già iniziata, ma di sicuro cercare in tutti i modi di distorcere la realtà non è per il bene di Codogno ma ha come unico scopo quello di dimostrare di esistere". È la replica della Lega per bocca del suo segretario Mara Fontanella dopo gli attacchi del Pd in seguito alla maxi rissa di domenica in centro. "Far passare episodi di maleducazione e inciviltà come un problema di sicurezza, è pretestuoso e strumentale" aggiunge.