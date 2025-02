Maxi parco fotovoltaico alla frazione Triulza. Già raccolte oltre mille firme di residenti contrari

Ha sfondato il muro delle mille firme, a Codogno, la petizione popolare contro il parco fotovoltaico che dovrebbe sorgere alla frazione Triulza secondo un progetto presentato da una società milanese il 23 dicembre scorso: esattamente sono 1.100 i cittadini che hanno sottoscritto il documento che, giovedì, finirà sul tavolo dei consiglieri comunali chiamati a votare una mozione bipartisan contro l’impianto da 138 mila metri quadrati. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno del comitato spontaneo triulzino, dal Comune stesso e da altre associazioni e movimenti che hanno organizzato banchetti in giro per la città. Ad oggi il progetto è sottoposto all’analisi della conferenza di servizi asincrona e si attendono dunque le relazioni dei vari enti coinvolti, in primis il Comune che aveva già presentato un documento critico. In generale l’iter dovrebbe chiudersi entro l’11 maggio.