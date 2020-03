Lodi, 23 marzo 2020 - Mascherine a 12 euro e 50 nelle farmacie comunali. Ed è polemica. "Abbiamo comprato circa 1500-1800 pezzi con filtraggio Ffp2 e distribuiti nelle nostre 4 farmacie con pochi centesimi di margine che coprono i costi di gestione e dei dipendenti - spiega Oscar Ceriani, presidente dell’Azienda Farmacie Comunali -. La gente continua a chiederle. Il prezzo lo fa il mercato. Quando le abbiamo esposte c’è stato un controllo della Finanza e non ci ha mosso rilievi. In alcune farmacie sono già esaurite".

Il problema è se sia corretto finanziare la speculazione a monte: "Ci siamo posti l’interrogativo in una situazione in cui siamo criticati. Nella prossima partita, in arrivo domani, rinunceremo anche a quel piccolo margine ma se la Protezione civile non immetterà sul mercato il milione di mascherine annunciato, il prezzo sarà ancora più alto. C’è la corsa ai termometri, già introvabili". La novità positiva è che l’Afc effettuerà la consegna gratuita dei farmaci a domicilio (prenotazioni al 342.3239881, ore 9-18 da lunedì a sabato) anche fuori Lodi: "Abbiamo richieste - dice-; da oggi cominciamo a consegnare".