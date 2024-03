Maltrattamenti alla compagna: "Via da casa"

Ha cercato di aggredirla anche durante la visita al figlio minore, avvenuta a gennaio all’interno di una casa protetta dove la moglie aveva trovato riparazione dalla violenza del marito e dove è stata salvata dal pronto intervento delle assistenti. È stato questo il culmine della serie di maltrattamenti e violenze che un cinquantenne da tempo imponeva alla moglie. Il calvario per questa donna è cominciato nel 2015 quando, sposata da oltre dieci anni, il marito ha iniziato a mostrare insofferenza nei suoi confronti, provocare litigi, minacciare e a volte anche passare alle vie di fatto. In più occasioni la donna era stata insultata e picchiata, ma non era mai ricorsa al medico fin tanto che, nel 2020, durante una furiosa lite, il marito l’aveva picchiata a scaraventata a terra, facendole sbattere la testa e provocandole delle contusioni. In quel caso la donna si era rivolta al Pronto soccorso, venendo medicata e ottenendo una prognosi di qualche giorno.

Altra furibonda lite nel 2023, quando l’uomo aveva schiaffeggiato la donna. Quando quest’ultima aveva cercato aiuto mettendosi in contatto con il 112, il marito le aveva strappato il cellulare di mano e glielo aveva gettato a terra. Da lì le liti con aggressione erano diventate sempre più frequenti, tanto che a gennaio la donna si era rivolta ai carabinieri, raccontando la sua vicenda e venendo ospitata in una casa protetta, dove aveva portato anche il figlio minore. Tuttavia, anche lì l’uomo aveva cercato di nuocere alla compagna. Esaminata la situazione, il giudice ha intimato all’uomo di andarsene da casa e di non avvicinarsi alla moglie, pena l’arresto.

Pier Giorgio Ruggeri