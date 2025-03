Maltempo nel Lodigiano: incidenti stradali, allagamenti e un incendio per cortocircuito

Lodi – Pioggia a diritto, raffica di interventi per i vigili del fuoco lodigiani. Oltre a essere chiamati per un incidente stradale, i pompieri hanno fronteggiato infiltrazioni d'acqua, l'incendio di un cavo, un ascensore bloccato. Tutto in poche ore. Le intense precipitazioni cadute, tra la sera e la mattina del 22 e del 23 marzo 2025, in provincia di Lodi, hanno provocato diversi problemi.

Incidente a Castiglione d’Adda

Alle 21.45 paura, invece, per un rovinoso incidente stradale avvenuto a Castiglione d’Adda. Un’auto in viaggio sulla via Emilia strada statale 9 è finita fuori strada, fermandosi in un campo.

I pompieri sono arrivati con una autopompa e una autogrù, mentre il soccorso sanitario è intervenuto con l’automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Codogno. È stato soccorso un uomo extracomunitario di 43 anni, poi accompagnato a Cremona per gli accertamenti e le visite necessari.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, ma sembra che la vettura sia uscita dalla carreggiata autonomamente, fino a ribaltarsi due volte. I motivi sono sconosciuti. L'uomo era cosciente ma spaventato e confuso, senza traumi apparentemente gravi e gli è stato assegnato un codice giallo.

Gli altri interventi

A Casalpusterlengo, in piazza Mercato, il 115 ha ricevuto una richiesta di aiuto da un residente di un palazzo rimasto bloccato in ascensore. In via Cocchi, a Borgo San Giovanni, sono stati segnalati danni in una abitazione per via di una tubazione danneggiata, mentre in via Morandi a Lodi Vecchio, c'è stata una dispersione idrica e sempre per la rottura di una tubazione interna. Si è lavorato con l'autopompa, in attesa dell'intervento della ditta specializzata. Infine a Zelo Buon Persico, in via Papa Giovanni XXIII, per un corto circuito, sfiammava un cavo dell'illuminazione pubblica.