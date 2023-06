Maleo, parte progetto Comunità Energetica: possibili soluzioni fotovoltaiche

Potrebbe essere pure l’ex discarica di Cascina Sessa, la cui bonifica è terminata dopo diversi anni con un esborso di fondi statali e regionali di circa 7 milioni di euro, una delle collocazioni del progetto di Comunità energetica il cui iter sta partendo anche a Maleo. Alcuni giorni fa si è tenuto un primo incontro per sensibilizzare la cittadinanza circa le opportunità offerte da queste esperienze che, dopo il primo esempio di Turano Lodigiano, ora stanno proliferando. All’assemblea sono intervenuti il sindaco Dante Sguazzi e Stefano Corvi, titolare di un’azienda di consulenza energetica, specializzata in soluzioni fotovoltaiche. Corvi ha fornito la panoramica sulla normativa attuale e illustrato i possibili sviluppi futuri. Al momento sono state avanzate diverse ipotesi di dislocazione: riempire di pannelli solari la collinetta di pattume ormai inerte, usare aree agricole con la tecnica dell’agrivoltaico ed alcuni tetti di proprietà pubblica. Fino al 30 settembre, tutti i cittadini potranno manifestare il loro interesse. In base alle adesioni, il progetto sarà dimensionato.