Maleo ricorda Ivano Vezzulli. Thomas Gamba vince il trofeo ciclistico dedicato al medico eroe del Covid

Maleo (Lodi), 7 ottobre 2024 – Sport e solidarietà, di nuovo, a Maleo, con la seconda edizione della gara ciclistica-memorial dedicata a Ivano Vezzulli. Vezzulli era il medico di San Rocco al Porto ucciso dal Covid, la cui figlia Valentina ha premiato gli sportivi del 36esimo Trofeo ciclistico comune di Maleo, svoltosi domenica con la partecipazione di 179 atleti.

L’uomo era il medico del Gruppo ciclistico di Maleo, della Cooperativa Amicizia di Codogno, aveva lo studio da 30 anni in paese e non ha mai lasciato solo nessuno, nonostante i rischi. Lo ha fatto pagando, con la vita, la sua professionalità. È morto il 17 marzo 2020, a 61 anni, nel periodo più buio del contagio. Nel tempo gli sono stati dedicati il nuovo giardino della cooperativa Amicizia, con la targa scoperta, ad agosto 2020, proprio dai suoi assistiti, in un pomeriggio estivo carico di emozioni e il Navarolo d'oro, la più alta benemerenza civica sanrocchina.

La gara ciclistica memorial Vezzulli era riservata alla categoria juniores e si è svolta, con partenza dalla piazza 25 Aprile e direzione di corsa da parte dello storico Gianni Marazzi, per cui questa è stata l’ultima giornata di sport prima della pensione. Il percorso era quello del passato: Maleo, bivio per Pizzighettone, Cavacurta. Da percorrere 13 volte. In tutto 125 chilometri. Il via è stato dato dal parroco don Alessandro Lanzani ed era presente Francesco Bergamaschi, presidente del consiglio comunale di Maleo. La gara è stata movimentata fin dall’inizio, con scatti e controscatti e alla fine si è risolta in volata con il portacolori Thomas Gamba della Ciclistica trevigliese, che si è aggiudicato il trofeo comune di Maleo, davanti a Davide Quadriglia, di Biesse Carrera e Matteo dell’Energy team Asd. Tanta l’emozione nel ricordare il generoso medico.