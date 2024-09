Maleo, maestra ed ex alunni a cena insieme dopo 45 anni: “Chiamati al camino del ristorante e interrogati”

Maleo (Lodi), 22 settembre 2024 - A quarantacinque anni dal primo giorno di elementari, la maestra 84enne “interroga” di nuovo i suoi piccoli alunni ormai grandi. E’ la storia, pregna di professionalità e affetto, della storica maestra unica Franca Pesenti di Maleo che, oltre ad aver formato intere generazioni, è stata anche l’insegnante dell’attuale sindaco malerino Dante Sguazzi.

L’età, la sera del 21 settembre 2024, non ha certo frenato la professionista che, lucida e arzilla, ha voluto cenare con gli ex alunni, come aveva fatto un decennio fa al Leondoro, incontrandoli nel rinomato Albergo del sole di Maleo. Uno storico esercizio aperto dal 1464. I fortunati commensali sono stati gli alunni della classe elementare prima A, dell'anno scolastico 1979/80. Per ringraziarli, dopo la calorosa accoglienza, la maestra si è presentata con le note, rigorosamente scritte a mano e conservate tutti questi anni, che contenevano le reali valutazioni del tempo per ciascuno degli intervenuti.

Il 50% di loro abita ancora in paese, altri si sono trasferiti ma, a Maleo, hanno ancora i parenti. Due studenti, invece, purtroppo, non ci sono più. Sono stati comunque ricordati, durante la cena, con immenso affetto. La classe dell’epoca era costituita da 20 bambini, di cui 9 maschi e 11 femmine. Nei biglietti consegnati dalla cara insegnante, i giudizi erano accurati e tra i più disparati: “Socievole, non socievole, leader o gregario, educato o non, situazione di provenienza”. Un bellissimo colpo al cuore per i destinatari, emozionati nel rivedere tali documenti.

“La maestra oggi ha 84 anni, ma ci ha chiamati ancora alla lavagna. Più esattamente, nel caso, al camino, ma sempre per interrogarci” hanno commentato, divertiti, gli ex allievi della donna. Tra loro c’è anche chi si è trasferito all’estero e seppur non presente per impedimenti logistici, vicino con sincero coinvolgimento. Vista l’emozione del momento, non è escluso che la simpatica Pesenti riceva presto ulteriori affettuosi inviti. Per un ritorno al passato che si è letteralmente dimostrato unico ed è stato apprezzato da tutti.