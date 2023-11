Il mago Candido si difende: "Mai truffato nessuno, ho sempre fatto del bene"

Castelgerundo (Lodi), 12 giugno 2020 - "Non ho fatto del male a nessuno". Così il mago Candido , nome d’arte di Renzo Martini, 70 anni, occultista molto conosciuto a livello nazionale, dalla sua casa a Castelgerundo dove è ai domiciliari, ha risposto davanti alle telecamere della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Il sedicente mago è indagato per truffa aggravata e associazione a delinquere nei confronti di almeno 450 clienti, 88 dei quali nel corso degli anni gli avevano versato oltre 1,2 milioni di euro. Agli arresti domiciliari sono finite anche la moglie e la figlia. Candido prometteva, in cambio di denaro, di togliere le negatività, comunicare con i defunti ed eseguire esorcismi. In molti si rivolgevano a lui pagandolo profumatamente anche per questioni di cuore. "Porterò in tribunale a testimoniare tutte le persone che si sono rivolte a me: io non ho fatto niente a nessuno, ho fatto solo del bene", ha dichiarato il mago Candido.

Secondo il mago tutti i suoi clienti sono stati contenti del trattamento. "Il malocchio è andato via?", ha domandato il giornalista di “Chi l’ha visto?”, ottenendo una risposta diretta: "Sono tutti guariti". Il sedicente mago ha respinto le accuse di guaritore: "Non ho mai curato le malattie e a chi non era lucido non ho fatto niente". Poi ha aggiunto: "Non ho dubbi, per la truffa mi assolveranno".