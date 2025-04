Made in Italy, lodigiani protagonisti

Lodigiano protagonista nella giornata del “Made in Italy” promossa martedì scorso a Roma del ministero in collaborazione con le Confederazioni dell’artigianato e della Piccola e media impresa e incentrato sul tema “Ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali”. Mauro Sangalli, portavoce di Casartigiani, è intervenuto a Palazzo Piacentini in via Veneto insieme al presidente dell’associazione Giacomo Basso. Quest’ultimo ha rimarcato quanto il made in Italy "rappresenti un brand ad elevatissima reputazione da veicolare e proteggere il più possibile da tutte le imitazioni". Per Sangalli "artigianato e made in Italy sono anche un orizzonte di innovazione e crescita sostenibile verso cui dirigersi con determinazione, anche per attrarre sempre più i giovani verso il settore. E il nuovo regolamento Ue che consentirà dal 1 dicembre 2025 di registrare le indicazioni geografiche anche dei prodotti artigianali e industriali, così come quelle degli alimentari, sarà un importatante mezzo di contrasto all’italian sounding". "Il Dipartimento Mercato e Tutela del Mimit ha già mappato numerosi prodotti che potrebbero essere potenzialmente registrati: dal tessile alle calzature, a ceramica, vetro, oreficeria e legno". In via Veneto è visitabile anche fino al 25 maggio la mostra “Made in Italy Impresa al femminile” che vede protagonista anche l’azienda Zucchetti, con la presidente Cristina Zucchetti fra il ristretto numero di donne imprenditrici selezionate per rappresentare l’ingegno e il successo italiani, con foto, pannelli esplicativi, video e oggetti iconici.