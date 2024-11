Lo storico Greppi parla ai liceali: "La Resistenza è storia di ragazzi"

"Quella della Resistenza è una storia di ragazzi". Questo è stato sottolineato nell’incontro tra lo storico Carlo Greppi (nella foto) e nove classi quinte dei licei Gandini e Verri, avvenuto martedì mattina. Si è trattato di un confronto intergenerazionale su storia, Resistenza e sul mondo di oggi. A maggio lo Spi Lombardia, il sindacato dei pensionati Cgil, aveva contattato gli istituti lodigiani proponendo ad alcuni docenti la lettura e l’approfondimento in classe del romanzo “Pirati di montagna“, scritto da Carlo Greppi. Il docente di religione al Gandini Ivano Mariconti, ha accolto la proposta e tra l’altro conosceva già Greppi in quanto lo storico torinese aveva infatti contattato e incontrato il docente anni addietro per raccogliere, e poi pubblicare, la storia del padre, partigiano e deportato politico. "Ci è piaciuta l’idea che i ragazzi incontrassero un giovane che parla di storia" commenta Mariconti. "La storia della Resistenza può appassionare i ragazzi se ci ricordiamo che è una storia di giovani" dice Greppi.