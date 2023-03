Livraga: maxi incendio nel deposito Dhl. Salvi i locali all’interno, è caccia alle cause

Operatori avvolti dal fumo a Livraga

Livraga (Lodi) – L'attività al polo logistico Dhl di Livraga, interessato lunedì pomeriggio da un furioso incendio in un deposito esterno, ha ripreso con regolarità: infatti gli addetti hanno rimesso a norma l'impianto anti incendio dell'hub ripristinando il livello di acqua utilizzata dai vigili del fuoco arrivati in forze dopo che l'allarme era scattato per il rogo sprigionato in mezzo ad una dozzina di bancali carichi di imballaggi di carta e stoccati sotto una tettoia.

Locali all’interno salvi

Il fumo nero e denso si era subito levato in cielo ed era visibile a molti chilometri di distanza: l'incendio ha annerito i muri del polo logistico ed interessato la tettoia, ma fortuntamente non ha raggiunto l'interno dell'hub e questo grazie all'intervento dei pompieri arrivati dal comando di Lodi e dai distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano che hanno aggredito subito il fronte del fuoco evitando il peggio.

La ricerca delle cause

Nessuno è rimasto intossicato e tutti gli operatori, circa 200, si sono riversati in sicurezza sul piazzale interno. Ora però si cerca di capire le cause: saranno visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'azienda per fare luce sull'episodio.