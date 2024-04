Lezioni di cicloturismo. Cinque serate con la Fiab

Vuoi partire in bicicletta e non sai da dove iniziare per organizzare il viaggio? La Federazione italiana ambiente e bicicletta di Casalpusterlengo propone un Corso di introduzione al cicloturismo. "Il viaggio in bicicletta è una esperienza affascinante, intensa, coinvolgente. Un modo di viaggiare diverso da tutti gli altri, che ti lascia un segno dentro, che ti cambia il modo di intendere il viaggio – introduce il presidente Pierangelo Ferrari –. Di tutti coloro che ho visto cimentarsi con questa pratica, nessuno è rimasto deluso, al contrario, praticamente tutti hanno poi progettato e realizzato altri viaggi. Ma occorre essere preparati e ad aprile e maggio, proponiamo quindi un corso di introduzione al cicloturismo in cinque incontri serali: dalla progettazione e pianificazione, alla preparazione, alla realizzazione, per affrontare un viaggio in bicicletta, breve o lungo che sia, in tranquillità e sicurezza". Le serate iniziano il 12 aprile. L’appuntamento è per le 21 nella Casa delle associazioni di Via Galilei a Casalpusterlengo. Per informazioni 3355945878 oppure info@fiabcasalpusterlengo.it. P.A.