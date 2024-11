Le donne del Manzoni in mostra a Lodi

Resterà aperta fino al 26 gennaio la mostra “Le donne di Casa Manzoni“, inaugurata giovedì alla Fondazione Maria Cosway, in via Gorini. L’esposizione celebra il genio femminile nel Manzoni, sia delle donne che gli sono state accanto sia delle protagoniste dei suoi testi. A fare da raccordo proprio Maria Cosway, eclettica figura vissuta a Lodi tra il nel tardo 700 e il primo 800, che qui fondò un importante e innovativo collegio femminile.

In mostra quadri con scene dei Promessi Sposi, carteggi originali, ricette del tempo tramandate di donna in donna, ricostruzione di vestiti storici a opera degli studenti del Liceo Artistico Callisto Piazza di Lodi. Spiega Francesco Chiodaroli, presidente della Fondazione Cosway: "Questa mostra è fatta in comunità, riuscendo a trasformare il pensiero in azione. Due fondazioni si sono unite a noi, la Fondazione Comunitaria e la Fondazione Banca Popolare, riuscendo insieme a realizzare un’opera di qualità".

Il vicesindaco Laura Tagliaferri sottolinea che "la città è orgogliosa di ospitare una mostra di questo tipo, un percorso che ha alla base un’inclusione di alto livello". Infatti, oltre al coinvolgimento degli studenti, la mostra ha una forte attenzione verso le disabilità grazie a pannelli illustrativi fatti con immagini adatte per esser lette da chiunque. Ragazzi affetti da autismo hanno collaborato alla realizzazione e alla promozione della mostra, dove fanno da Ciceroni.

L.P.